Україна купуватиме в США зброю, яку використовує американська армія - Чалий

Україна купуватиме у Пентагону найсучаснішу зброю, яка стоїть на озброєнні американської армії, і це свідчить про новий рівень довіри між Україною та США.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий заявив в ефірі Голосу Америки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз говоримо про найсучасніше озброєння. Тому що саме таке озброєння постачається через систему урядових угод», - зазначив посол.

Він додав, що йдеться про «таке озброєння, якого немає у нас, і яке є фактично в американської армії зараз».

«Це новий рівень взаємодії. Я не буду говорити про специфікацію чи про типи. Ми довели, що ми партнери, які тримають таємниці», - пояснив дипломат.

Чалий зазначив, що один із ключових пріоритетів роботи посольства - забезпечення оборони та безпеки України.

«Цей пріоритет нікуди не дівся, бо російська агресія триває. Гинуть наші хлопці. І кожні додаткові можливості для оборони бережуть життя», - наголосив він.

За словами посла, рівень військово-технічної, воєнно-політичної співпраці та взаємодії України і США нині на порядок вищий, ніж 3-4 роки тому: «Те, що ми переходимо на можливість закупівель озброєнь, говорить про довіру, якої, відверто кажучи, у 2014 році ще не було».

На переконання дипломата, новий рівень довіри став можливим завдяки діям української сторони. Зокрема йдеться про те, що Україна була здатна довести, що у постачаннях зі США не буде «корупційної складової» та американська зброя не потрапить до ворога.

«Ми це показали. Я дуже вдячний нашій армії, флоту, їхньому командуванню, які показують цю здатність», - підкреслив Чалий.

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Він також розповів, що 92% всієї оборонної і безпекової допомоги, яку отримала Україна, надійшло саме зі США, і цей обсяг становить «кілька мільярдів».

«Цьогоріч лише на безпеку (в оборонному бюджеті США - ред.) виділено 365 мільйонів, включно з 50-мільйонами суто на летальне озброєння», - уточнив посол.

Дипломат пояснив, що робота над тим, аби налагодити прямі закупівлі зброї в США була розпочата давно, і торік нарешті були схвалені всі законодавчі поправки, які зробили такі прямі постачання можливими.

«У нас відкриваються величезні можливості», - підсумував Чалий.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор поінформував, що Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму продажу Пентагону.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив пакет допомоги на суму $250 млн., що має бути наданий Україні у 2019 році за лінією Пентагону на посилення національної безпеки й оборони. Ще $125 млн надаються під умови.