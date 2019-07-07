Україна вперше звернулася до США щодо військового обладнання

Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму продажу Пентагону.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує у Twitter американське посольство.

“Я радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту”, - зазначив Тейлор.

Дипломат додав, що США непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму $250 млн., що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки й оборони.