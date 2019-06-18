Пентагон дає Україні $250 мільйонів на посилення “оборонки”

Оборонне відомство Сполучених Штатів офіційно підтвердило виділення $250 млн для України в контексті співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

"Міністерство оборони оголосило сьогодні, що планує виділити Україні $250 млн з коштів на співробітництво у сфері безпеки для надання додаткової підготовки, забезпечення обладнанням, а також консультативних зусиль з метою нарощування потенціалу Збройних сил України", - зазначається в повідомленні.

Як підкреслили в Пентагоні, це підтверджує давні відносини у сфері оборони між США й Україною. Таким чином, враховуючи нинішнє фінансування, загальна підтримка України з боку Сполучених Штатів у сфері безпеки становить $1,5 млрд з 2014 року.

В американському оборонному відомстві уточнили, що виділені зараз кошти спрямовуються на забезпечення поточних навчальних програм і оперативних потреб. Це передбачає, в тому числі, підвищення морської ситуаційної обізнаності та операцій в рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України; обороноздатність Сухопутних сил і Сил спеціальних операцій України шляхом надання снайперських рушниць, ракетних гранатометів та контрартилерійських радарів. Крім того, це має на меті підвищення ефективності командування й контролю, виявлення електронних завад та розширення безпечних комунікацій. Заходи підтримки також спрямовані на забезпечення військової мобільності, нічного бачення й військового лікування.

"Це співробітництво у сфері безпеки стало можливим завдяки постійному прогресу України у прийнятті ключових інституційних оборонних реформ з метою наближення архітектури національної безпеки України до євроатлантичних принципів", - підкреслили в оборонному відомстві США.