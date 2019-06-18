Російські найманці стріляють із житлових кварталів Донецька — розвідка

“Зросла інтенсивність робіт з обладнання позицій артилерії та протиповітряної оборони, у тому числі в населених пунктах, що суттєво посилює небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури. Так, 17 червня ц.р. з метою провокування відкриття вогню у відповідь противником здійснено обстріл підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням артилерії, з позицій, розташованих в житлових кварталах Донецька”, - повідомив речник.

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За словами Мотузяника, командування російських окупаційних також продовжує заходи з облаштування нових та маскування наявних вогневих позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.