Окупанти накрили Авдіївку й Троїцьке мінометним вогнем

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру по захисниках Авдіївки, Троїцького та Луганського. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“З початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі, у двох випадках застосувавши вогонь мінометів 82-го калібру”, - повідомив речник.

Він уточнив, що о 04:15 ранку зі сторони с. Спартак в бік оборонних позицій українських військових біля Авдіївки окупанти випустили 15 мін. Ще два боєприпаси згаданого калібру впали неподалік опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Троїцького. Окрім того, о пів на першу ночі бойовмки обстріляли з гранатометів АГС оборонні укріплення українських військ в районі населеного пункту Луганське.

Втрат з початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає, повідомив Мотузяник.