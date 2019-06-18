Окупанти накрили Авдіївку й Троїцьке мінометним вогнем
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
“З початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі, у двох випадках застосувавши вогонь мінометів 82-го калібру”, - повідомив речник.
Він уточнив, що о 04:15 ранку зі сторони с. Спартак в бік оборонних позицій українських військових біля Авдіївки окупанти випустили 15 мін. Ще два боєприпаси згаданого калібру впали неподалік опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Троїцького. Окрім того, о пів на першу ночі бойовмки обстріляли з гранатометів АГС оборонні укріплення українських військ в районі населеного пункту Луганське.
Втрат з початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає, повідомив Мотузяник.