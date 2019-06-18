Окупанти 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Окупанти 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Укрінформ
17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

 Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Пищевик – із великокаліберних кулеметів; тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі Павлопіль – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Новоселівку Другу – із автоматичних гранатометів; Піски – із мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; населений пункт Мар'їнка – міномет калібру 82 мм; Опитне – великокаліберний кулемет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 17 разів: чотири рази Південне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм; Попасну - з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета; сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Шуми – стрілецька зброя; поблизу населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Новоолександрівки – зі 120-мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета; Золоте-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення.

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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

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