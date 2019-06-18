Окупанти 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Пищевик – із великокаліберних кулеметів; тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі Павлопіль – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Новоселівку Другу – із автоматичних гранатометів; Піски – із мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; населений пункт Мар'їнка – міномет калібру 82 мм; Опитне – великокаліберний кулемет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 17 разів: чотири рази Південне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм; Попасну - з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета; сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Шуми – стрілецька зброя; поблизу населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Новоолександрівки – зі 120-мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета; Золоте-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.