Окупанти 13 разів порушили “тишу”, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації 13 разів сьогодні обстріляли позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених видів зброї

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Від початку доби ворог тринадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" - йдеться у вечірньому зведенні

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ, з напрямку САХАНКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з напрямку УЖІВКА – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі селища ТАЛАКІВКА, з напрямку ПІКУЗИ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; ПИЩЕВИК, з напрямку ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКЕ – з великокаліберних кулеметів; поблизу ВОДЯНЕ, з напрямку населеного пункту УЖІВКА - із автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази населений пункт ПІВДЕННИЙ, з напрямку шахти імені ГАГАРІНА та ГОРЛІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; НОВОТОШКІВСЬКЕ, з напрямку населеного пункту ГОЛУБІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці КРИМСЬКОГО, з напрямку СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКА - із мінометів калібру 82 мм; ПОПАСНА, з напрямку МОЛОДІЖНЕ – з 82 мм міномету та станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту ШУМИ, з напрямку ГОРЛІВКИ – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили у штабі.