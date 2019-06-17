Обстріли на Донбасі: окупанти застосовують міномети та СПГ

Від початку доби російсько-терористичні війська десять разів порушили режим перемир'я в зоні проведення ООС, обстрілявши українських воїнів з мінометів заборонених калібрів, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Від початку вже цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано десять фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МОУ, вогонь з мінометів заборонених калібрів російсько-окупаційні війська сьогодні відкривали двічі. П’ять разів ворожі постріли з гранатометів та кулеметів великих калібрів лунали вранці біля сіл Південне та Новотошківське, що на Луганському напрямку.

Також п’ять випадків порушення режиму перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку, де під ворожий вогонь потрапляли оборонні укріплення українських військ у районах н.п. Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пищевика та Водяного. Там російсько-окупаційні війська застосовували переважно гранатомети різних типів, зокрема СПГ, а також стрілецьку зброю. Найбільш потужним був ворожий обстріл біля с. Кримського, де ворог застосував 82-й калібр і випустив 28 мін. Окрім того, міномети цього ж калібру противник застосував під час обстрілу опорних пунктів українських підрозділів біля м.Попасної, де випустив близько десятка мін.

У Міноборони наголосили, що у шести випадках на прицільні ворожі обстріли наші оборонці відкривали вогонь у відповідь. Станом на зараз ситуація цілком контрольована, бойових втрат у лавах наших військ з початку доби немає.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу збройні формування РФ 30 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Поранення отримали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Їх було вчасно евакуйовано з передових позицій та надано невідкладну медичну допомогу.