За добу - 30 ворожих обстрілів, двоє бійців поранені

За минулу добу збройні формування РФ 30 разів порушили режим припинення вогню. З них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

“Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - зазначається в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;

тричі поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;

Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;

двічі околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, зенітної установки та стрілецької зброї;

в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;

двічі Широкине – з 82 мм міномета, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів: двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

За минулу добу два українські захисники отримали поранення. На кожний обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня два окупанти отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив пʼять обстрілів позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; Лебединське – з протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів; Водяне – з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; Новотошківське – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.