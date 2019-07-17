Зеркаль: Продовження арешту для моряків - черговий постріл Росії собі в ногу

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль переконана, що тиск міжнародних партнерів України на РФ з вимогою звільнити військовополонених моряків без додаткових умов надалі лише зростатиме.

Про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

"Продовження арешту для українських моряків - черговий російський постріл собі в ногу. Тиск на Росію з вимогою звільнити моряків без додаткових умов лише зростатиме. Доти, доки Росія неправомірно триматиме моряків, це питання лишатиметься головним для наших партнерів в усіх форматах діалогу з РФ — від двосторонніх зустрічей на найвищому рівні до заяв у Радбезі ООН", — зауважила Зеркаль.

За її словами, турбота про своїх громадян не дозволяє українській стороні просто чекати, поки це питання стане "зовсім токсичним для РФ, і під тягарем проблем, створених для себе самої, РФ таки виконає наказ Трибуналу". Тому впродовж тижнів, що минули від видання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, українські дипломати активно працюють над тим, щоб його таки було виконано у правомірний спосіб.

"Наразі ми впевнені, що російська сторона знає, як це можна зробити. Продовження арешту, на жаль, не полегшує і так складну роботу дипломатів. Але Росія має також усвідомлювати, що кожна така неправомірна дія, як сьогоднішнє продовження арешту, лише погіршує ситуацію. Відтак тиск лише зростатиме. Аж поки наші хлопці не повернуться в Україну", — підкреслила заступниця очільника зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що сьогоднішнє (17 липня) рішення московського суду щодо продовження тримання під вартою 24 українських моряків є черговим порушення міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною.

Лефортовський суд Москви 17 липня продовжив арешт усім 24 військовополоненим українським морякам.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Нині їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.