Продовження арешту морякам ще більше загострює спір між Росією і Україною - МЗС

"25 травня Міжнародний трибунал з морського права («ITLOS») наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів. Невиконання обов’язку Росією щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців становить порушення цього Наказу та Конвенції ООН з морського права. Сьогоднішнє рішення московського суду є черговим порушення Росією міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною", - йдеться у документі.

У МЗС акцентували, що, як було визнано в наказі ITLOS від 25 травня, «триваюче позбавлення волі та свободи військовослужбовців України» є втручанням у суверенітет України та її міжнародні права, а також викликає гострі гуманітарні проблеми.

У зовнішньополітичному відомстві подякували міжнародним партнерам за їхню солідарність з Україною в її боротьбі за звільнення українських військовослужбовців і військово-морських суден.

Як повідомляв Укрінформ, Лефортовський суд Москви 17 липня продовжив арешт усім 24 військовополоненим українським морякам.

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25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.