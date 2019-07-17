Суд у Москві продовжив арешт всім українським морякам

Лефортовський суд Москви продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам.

Про це у групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Щодо 21-го військовополоненого українського моряка - термін утримання під вартою продовжено до 24 жовтня, а щодо трьох поранених (Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки) - на термін до 26 жовтня 2019 року", - написав він.

Адвокат зазначив, що різниця термінів арешту обумовлена ​​тим, що при обранні запобіжного заходу вперше ще в листопаді минулого року в Криму суд щодо поранених моряків проходив окремо і пізніше, ніж судові засідання щодо інших військовополонених.

Як зазначається, усі судові засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

"Жодне клопотання захисту в чотирьох судових засіданнях про залучення копій наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким українські військовополонені моряки повинні бути негайно звільнені, задоволено не було", - зауважив Полозов.

При цьому адвокат зазначив, що ці рішення суду сторона захисту планує оскаржити.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня у Москві пройшло судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.