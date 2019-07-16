Єльченко розповів, про що Україна говоритиме з РФ під час Радбезу ООН

Україна разом з партнерами планує використати засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане РФ, аби нагадати про п’яті роковини збиття Росією #MH17, утриманні Кремлем військовополонених українських моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній воєнний злочин з розстрілу медиків.

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів у коментарі власкору Укрінформу та іншим журналістам у понеділок ввечері у приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

«У нас є чіткий план, згідно з яким члени Ради Безпеки, які нас підтримують - насамперед, західні партнери - як і наша делегація, яка виступатиме останньою, використають факт проведення засідання, аби сказати Росії про все інше», - заявив він.

За словами Єльченка, під «іншим» йдеться про чотири основні теми:

П’яті роковини збиття РФ MH17 - 17 липня;

Невиконання Росією рішення трибуналу про звільнення моряків;

Ескалація на Донбасі попри кроки України з розведення сил біля Станиці Луганської;

Обстріл і вбивство українських медиків.

«У нас є абсолютне розуміння власне і наших партнерів, і навіть більш нейтральних країн, які не підтримують нас аж так сильно у Раді Безпеки, що закон про мову в Україні не має жодного стосунку до порядку денного Ради Безпеки», - пояснив Єльченко.

Український дипломат додав, що сам факт прагнення Росії обговорити «мовне питання» на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни.

«За задумом росіян, це має бути «One man show» (англ. «Шоу одного актора» - ред.), де пан Нєбєнзя буде розповідати на екран російського телебачення, як в Україні знущаються з російської мови... Але це нагода для інших членів Ради Безпеки виступити з позиціями по інших питаннях», - зауважив він.

На питання, чому не вдається зірвати засідання, як це було зроблено у травні, Єльченко пояснив, що важко заборонити державі-члену ООН, тим більше постійному члену Радбезу, ініціювати засідання, і тому було ухвалене рішення натомість використати його для обговорення тем, неприємних Росії.

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Водночас, дипломат визнав, що Німеччина та Франція не захотіли зривати ініційоване Росією засідання вдруге, знову йти на конфронтацію з РФ, аби «не псувати той настрій, який, можливо, почав трошки позитивно складатися після зустрічі зовнішньополітичних радників у Нормандському форматі».