Україна взяла участь у відзначенні 74-ї річниці підписання статуту ООН

У середу, 26 червня, виповнилося 74 роки з підписання у Сан-Франциско Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Українська делегація взяла участь у відзначенні річниці у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку як одна з держав-засновниць ООН, повідомляє Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Твіттері.

«До цієї історичної події Україна має безпосереднє відношення: у 1945 році українська делегація очолювала робочу групу із підготовки принципів ООН, відображених у статті ІІ Статуту», - йдеться у повідомленні.

Комеморативний захід, присвячений черговій річниці підписання Статуту #ООН (26 червня 1945 р.). До цієї історичної події #Україна має безпосереднє відношення: у 1945 р. українська делегація очолювала робочу групу із підготовки принципів ООН, відображених у статті ІІ Статуту. pic.twitter.com/oaqJ141z67 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 26 червня 2019 р.

Українські дипломати додали фото, на якому Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко бере участь у заході в великій залі Генеральної асамблеї.

Статут ООН був підписаний 26 червня 1945 року у Сан-Франциско після довгих дискусій між державами-членами. Малі держави наполягали на скасуванні права вето, яке зіграло негативну роль у Лізі Націй, однак світові наддержави наполягали на збереженні такого права і врешті-решт перемогли. Так до Радбезу ООН увійшли п`ять постійних представників - США, Китай, Франція, Британія та СРСР - наділених правом вето.

Оскільки Сталін бажав отримати не лише один голос від СРСР, він наполіг на включенні України та Білорусі на правах окремих членів ООН. Так Україна у формі УРСР стала державою-засновницею ООН.