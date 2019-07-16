Дипломат розповів про «конструктивну атмосферу» на Нормандській зустрічі — Єльченко
Про це розповів журналістам Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, посилаючись на слова постійного представника Франції при ООН Ніколя де Рів‘єра, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
«Ми знаємо, що результатів («Нормандської зустрічі» - ред.) практичних немає. Але я щойно зустрічався з новим постпредом Франції (при ООН Ніколя де Рів‘єром - ред.), він сказав, що атмосфера була трошки більш конструктивна», - розповів Єльченко.
Єльченко розповів, що європейські колеги всіляко намагаються створити «позитивний фон», хоча це «поки не працює». Водночас він додав, що продовжуються пошук компромісу, і Україні варто розуміти, що «не може бути все на наших умовах».
«Вони його шукають (компроміс - ред.), поки що не знаходять», - зазначив Єльченко.
У понеділок новий постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів‘єр, який з 8 липня замінив на цій посаді Франсуа Делатра, провів ознайомчу зустріч із постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком у приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
За свідченнями українського дипломата, зустріч пройшла у гарній атмосфері, і він був приємно вражений фаховістю та обізнаністю свого французького колеги в українських питаннях.