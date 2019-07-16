Дипломат розповів про «конструктивну атмосферу» на Нормандській зустрічі — Єльченко

На зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандського формату, яка відбулася минулої п’ятниці у Парижі, була «трохи більш конструктивна атмосфера», ніж раніше.

Про це розповів журналістам Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, посилаючись на слова постійного представника Франції при ООН Ніколя де Рів‘єра, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Ми знаємо, що результатів («Нормандської зустрічі» - ред.) практичних немає. Але я щойно зустрічався з новим постпредом Франції (при ООН Ніколя де Рів‘єром - ред.), він сказав, що атмосфера була трошки більш конструктивна», - розповів Єльченко.

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Єльченко розповів, що європейські колеги всіляко намагаються створити «позитивний фон», хоча це «поки не працює». Водночас він додав, що продовжуються пошук компромісу, і Україні варто розуміти, що «не може бути все на наших умовах».

«Вони його шукають (компроміс - ред.), поки що не знаходять», - зазначив Єльченко.

У понеділок новий постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів‘єр, який з 8 липня замінив на цій посаді Франсуа Делатра, провів ознайомчу зустріч із постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком у приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

За свідченнями українського дипломата, зустріч пройшла у гарній атмосфері, і він був приємно вражений фаховістю та обізнаністю свого французького колеги в українських питаннях.