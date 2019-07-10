Рада у четвер може заслухати звіт ТСК щодо розкрадань в оборонці

Верховна Рада у четвер, 11 липня, планує заслухати звіти двох тимчасових слідчих комісій, які займалися розслідуванням нападів на активістів та розкраданнями в армії.

Про це сказав Голова ВР Андрій Парубій в інтерв'ю Радіо Свобода.

“Ми маємо два звіти (тимчасових слідчих комісій - ред.): один - по розкраданнях в українській армії, інший - який стосується нападів громадських активістів і Гандзюк. На завтра їх розгляд запланований, і ці питання є в порядку денному”, - зазначив Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, Рада створила ТСК із розслідування нападів на активістів 6 листопада 2018 року та визначила терміном її діяльності три місяці. 28 лютого ВР затвердила звіт ТСК і продовжила її роботу ще на три місяці.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

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Тимчасову слідчу комісію для розслідування розкрадань у ЗСУ Рада створила 7 червня 2018 року. Тоді ж було визначено, що термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд ВР становить 6 місяців з дня її утворення.

6 грудня Рада затвердила звіт ТСК і продовжила термін її діяльності ще на шість місяців. У лютому Верховна Рада доручила комісії вивчити інформацію, оприлюднену журналістами "Bihus.info" щодо корупції в оборонній сфері та зловживань у державному концерні "Укроборонпром" при закупівлі комплектуючих.