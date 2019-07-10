ЄС закликає Раду підтримати законопроєкт Зеленського щодо Антикорупційного суду

Представництво ЄС в Україні закликає народних депутатів невідкладно ухвалити внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про юрисдикцію Вищого антикорупційного суду.

Про це представництво повідомило у Twitter.

"Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і прийняти ключовий законопроєкт №10426 щодо роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду", - наголошується в повідомленні.

У ЄС зазначають, що для боротьби з корупцією дуже важливо, щоб Вищий антикорупційний суд міг зосередитися лише на справах, які розслідує НАБУ, та не був перевантажений тисячами інших справ.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 8 липня вніс до парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд в частині уточнення підсудності (№10426). За словами Президента, цей законопроєкт надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

Передбачається, що ВАКС зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

Очікується, що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня.