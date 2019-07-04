Зеленському і Трюдо вдалося встановити особистий контакт — посол

Президенту України Володимиру Зеленському та прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо вдалося знайти спільну мову під час спілкування у Торонто.

Про це після завершення візиту розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо, що тепер є особистий контакт між керівництвом України та Канади й персонально між Трюдо і Зеленським. Мені здається, вони відчули один одного, бо говорили і про такі серйозні речі, як зброя та війна, але і про лижі, сноуборди та дітей", - сказав Шевченко.

За його словами, Зеленському вдалося порозумітися і з українською громадою. "Не менш важливим є контакт Президента й громади, адже в української діаспори були запитання, на які вона хотіла почути відповідь особисто від глави держави", - зазначив посол.

Він додав, що протягом візиту "було й тепло, й гостинність, й жарти, й емоції, але була й дуже серйозна робота". "Об’єктивно Канада - унікальний партнер та комунікатор між Україною та всім Західним світом. Необхідно у нинішньому новому політичному циклі використовували усі ці можливості", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й долучився до конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.