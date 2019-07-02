Зеленський зізнався, що Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику

У Торонто розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

"Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності", – зазначив Президент.

Фото: president.gov.ua

Зеленський додав, що Трюдо – один із тих, хто надихнув його йти у політику.

Зеленський зустрівся з Трюдо у Канаді // Фото: Максим Наливайко

Як повідомлялося, Зеленський 1-3 липня перебуває з візитом у Канаді, де, зокрема, візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

Перше фото: president.gov.ua