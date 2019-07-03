Дії Росії загрожують усьому світу - Трюдо

Агресивні дії Росії, що порушують заснований на правилах міжнародний порядок, загрожують не лише Україні, а всьому світу.

Таку думку під час виступу у Торонто, на третій міжнародній конференції стосовно реформ в Україні, висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З огляду на російську агресію та намагання підірвати суверенітет України, у тому числі шляхом незаконної анексії Криму, для таких держав як Канада все важливішою стає підтримка партнерів. Дії Росії становлять загрозу не лише для України, але для міжнародного права”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що перед Україною постають унікальні безпекові виклики, і додав, що обговорював це з Президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у вівторок. “Міжнародна спільнота продовжує ретельно моніторити ситуацію й вживає заходів для гарантування безпеки України й держав Балтії”, - зазначив глава уряду Канади.

Як повідомлялося, у Торонто до 4 липня триватиме третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції до Канади прибув Президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром, а також представники неприбуткового та приватного секторів.