Україна завжди може сподіватися на підтримку Канади - Трюдо

Україна завжди може сподіватися на підтримку Канади в проведенні реформ.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, завершуючи свою участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходить у Торонто.

“Канада завжди стоятиме разом із народом України й продовжуватиме підтримувати його зусилля на шляху до досягнення більшої демократії, безпеки та процвітання”, - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада й Україна “поділяють глибоку дружбу, збудовану на спільних цінностях та міцних міжособистісних зв’язках”. “Сьогодні ми зробили ще один крок до поглиблення цих зв’язків й створення хороших робіт для представників середнього класу в Україні та Канаді”, - зазначив глава уряду Канади.

Нагадаємо: у вівторок в Торонто представниками України та Канади було підписано два міждержавні документи: Угоду про спільне кіновиробництво та Спільну заяву Уряду України та Уряду Канади щодо Угоди про мобільність молоді. Перший документ полегшить канадським та українським студіям створення кінематографічної копродукції, а другий покликаний активізувати молодіжні обміни між Україною та Канадою.