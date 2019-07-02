У Канаді відкривається міжнародна конференція з питань реформ в Україні

"Липень в Мінфіні розпочинається з візиту до Канади, де цього року проходить третя міжнародна конференція з питань реформ в Україні. З 2 по 4 липня міністр фінансів Оксана Маркарова в складі української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським візьме участь у дискусійних панелях «Україна – країна з високими доходами» і «Як досягти успіху в Україні» та у ряді зустрічей з іноземними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Конференцію було започатковано урядом України як один з елементів відкритості країни для змін та готовності перейняти іноземний досвід для їх реалізації.

“Вже втретє ми зустрінемось з нашими ключовими партнерами, і вже втретє продемонструємо успішність реформ, які свідчать про ефективність та послідовність курсу змін, що ми обрали у 2014 році. Міжнародна конференція з питань реформ в Україні – не просто платформа для діалогу. Це індикатор підтримки нашої країни світом», - зазначила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За даними Мінфіну, цього року конференцію у Торонто відвідають понад 300 партнерів України. Серед них делегації з 37 країн світу та дев'яти міжнародних організацій та інституцій.