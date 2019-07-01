Відповідальне лідерство: чому Конференція в Торонто настільки важлива

Що обговорюватиметься у Торонто – під час наймасштабнішої конференції, присвяченої Україні?

2-4 липня у Торонто відбудеться Третя Міжнародна конференція з питань реформ в Україні. А це: понад 500 учасників, представники делегацій високого рівня з майже 40 країн, включаючи ЄС та країни G7... Що ж будуть обговорювати під час наймасштабнішої конференції, присвяченої Україні?

У час глобалізації зосередити увагу на конкретній країні складно, проте вкрай важливо. Так, «виїхати» на негативі досить легко: війна, корупція, катастрофа – і ви вже під пильним оком світових медіа. А зробити так, аби успіхи держави зацікавили півсвіту – задача не з простих.

Конкуренція серед країн на світовій інформаційній арені просто шалена: аби створити позитивний імідж необхідно довго та наполегливо працювати. Крок за кроком доводити свою спроможність виконувати взяті зобов’язання.

Усвідомлюючи ці виклики, Україна вже втретє збирає ключових гравців світу на теренах Ukraine Reform Conference. Саме тут представники делегацій високого рівня з ЄС, країн G7 та інших зацікавлених країн, а також з міжнародних організацій, громадянського суспільства, бізнесу, науковців та представників української діаспори можуть з перших вуст дізнатися про прогрес українських реформ.

Цього року зустрічаємось у дружній Канаді, в Торонто. Саме ця країна першою на Заході визнала українську незалежність, канадська українська громада налічує понад 1,3 млн людей. Сьогодні Канада разом із іншими країнами продовжує підтримувати та допомагати нам впроваджувати позитивні та ефективні зміни у державі.

Ukraine Reform Conference 2019 – це об'єктивна платформа, яка забезпечує, крім дискусійних панелей, справжній діалог: розмови за закритими дверима, без камер та медіа.

Також вкрай важливими та ефективними є двосторонні зустрічі українських урядовців із міжнародними партнерами, що відбуваються за рамками програми, «в кулуарах» конференції. Але сьогодні, попри так би мовити “стандартні завдання”, Ukraine Reform Conference має забезпечити опір глобальним викликам, які постали перед Україною.

По-перше, сильна російська пропаганда за кордоном. Будемо відверті, Україні дуже важко протистояти інформаційній війні країни-агресора. Міжнародна конференція у Торонто є ідеальним місцем для того, щоб поінформувати мультинаціональну спільноту про реальну ситуацію у нашій державі: і в економіці, і в політиці – в усіх сферах життя.

Цьогоріч очікується понад 500 учасників майже з 40 країн. Більше того, вперше в Ukraine Reform Conference візьме участь президент України.

По-друге, період проведення конференції. Погодьтесь, зараз складний час: президентські вибори щойно закінчилися, а вже розпочалася парламентська передвиборча кампанія. Зберегти усе напрацьоване та тримати курс на подальші позитивні трансформації доволі складно.

І третій аспект, цьогорічна Конференція – це підсумок роботи уряду.

Торонто, Канада

На першій конференції в Лондоні у 2017 році, уряд презентував трирічний Середньостроковий план пріоритетних дій до 2020 року. Екватором була зустріч в Копенгагені. Тепер час підбивати підсумки та вирішувати, як і куди ми рухаємося далі.

Вкрай важливо розповісти світу про усі позитивні зміни. І робити це системно та відповідально. Знаходити нові цікаві рішення. Одним словом, відкривати Україну світу якомога повніше.

І перший крок у цьому напрямку ми уже зробили. Уперше Конференція матиме інтерактивний формат – Ukrainian House на кшталт давоського. Це унікальна платформа, де гості зможуть більше дізнатись про ділові та інвестиційні можливості в Україні, а також познайомитись із продуктами українських креативних індустрій.

Ukraine Reform Conference – це довготривала, кропітка та відповідальна робота сьогодні задля якісних змін. Це унікальна можливість будувати майбутнє України разом із половиною світу.

Тож у 2-4 липня Торонто ми спробуємо разом зазирнути у майбутнє та окреслити пріоритети, першочергові кроки, а також українське бачення міжнародного порядку денного.

Антон Ященко, виконавчий директор Офісу реформ Кабінету Міністрів України