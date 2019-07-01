Клімкін вітає фінське головування в ЄС: Нам є про що говорити

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав фінське головування у Євросоюзі і зазначив, що з таким головуванням є про що говорити.

Про це він написав у Facebook.

"Вітаю нове фінське головування в ЄС! Хоча зовнішня політика і не є прямою компетенцію головуючої країни, наші фінські друзі добре розуміють Україну, добре розуміють Центрально-Східну Європу і так само добре розуміють Росію. Вони пам`ятають і російську імперську окупацію до незалежності в 1917, і радянську агресію в 1939, і подальшу війну, і багато іншого. З таким головуванням нам точно є про що говорити. І є до чого разом прагнути", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Фінляндія взяла на себе від Румунії головування в Європейській Раді у наступні шість місяців.

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Серед пріоритетів фінського головування – зміцнення спільних цінностей та верховенства права, підвищення конкурентоспроможності ЄС та соціальних стандартів, зміцнення позицій Євросоюзу як глобального гравця та лідера, зокрема у вирішенні проблеми кліматичних змін, а також забезпечення всеохоплюючого захисту та безпеки для європейців.