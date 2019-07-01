Нинішній саміт ЄС може стати найдовшим за всю історію Євросоюзу
Про це повідомив речник Європейської ради Пребен Ааман у Twitter.
«Діловий сніданок в рамках Європейської ради розпочався», - йдеться у повідомленні.
За спостереженням журналістів, цей саміт може стати найдовшим за всю історію існування ЄС. На момент початку ділового сніданку він, з урахуванням прибуття лідерів до Брюсселя та заходів, які розпочалися 30 червня, триває безперервно вже більше доби.
За цей час керівники держав і урядів проводили консультації у багато- та двосторонньому форматах, у тому числі з імовірними кандидатами до призначення на європейські ключові пости. Президент Європейської ради Дональд Туск продовжує докладати зусиль, щоб знайти компроміс.
Поки що жодних ознак такого компромісного рішення немає. Втім, інформація про перебіг переговорів є обмеженою.
Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Брюсселі розпочався позачерговий саміт ЄС, головним завданням якого є визначити кандидатів на керівні посади у ключових інституціях: Єврокомісії, Європейській раді, Службі зовнішніх дій ЄС та у Європейському центробанку. Після затвердження на рівні керівників держав та урядів ЄС ці кандидати ще мають здобути більшість голосів у Європейському парламенті.
фото: Twitter