Нинішній саміт ЄС може стати найдовшим за всю історію Євросоюзу

Лідери країн-членів ЄС з 8-ї ранку 1 липня продовжили роботу після тривалих консультацій щодо призначення керівників ключових інституцій.

Про це повідомив речник Європейської ради Пребен Ааман у Twitter.

«Діловий сніданок в рамках Європейської ради розпочався», - йдеться у повідомленні.

За спостереженням журналістів, цей саміт може стати найдовшим за всю історію існування ЄС. На момент початку ділового сніданку він, з урахуванням прибуття лідерів до Брюсселя та заходів, які розпочалися 30 червня, триває безперервно вже більше доби.

За цей час керівники держав і урядів проводили консультації у багато- та двосторонньому форматах, у тому числі з імовірними кандидатами до призначення на європейські ключові пости. Президент Європейської ради Дональд Туск продовжує докладати зусиль, щоб знайти компроміс.

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Поки що жодних ознак такого компромісного рішення немає. Втім, інформація про перебіг переговорів є обмеженою.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Брюсселі розпочався позачерговий саміт ЄС, головним завданням якого є визначити кандидатів на керівні посади у ключових інституціях: Єврокомісії, Європейській раді, Службі зовнішніх дій ЄС та у Європейському центробанку. Після затвердження на рівні керівників держав та урядів ЄС ці кандидати ще мають здобути більшість голосів у Європейському парламенті.

фото: Twitter