Україна має і далі оскаржувати повноваження Росії у ПАРЄ - Парубій

Україна має продовжувати боротьбу за оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ.

Про це Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо продовжити боротьбу за оскарження повноважень російської делегації. На моє переконання, її відверте хамство і зневага до закону призведе до повторного виключення Росії з Ради Європи. Шкода, що нашим західним партнерам доведеться до цього дійти своїм власним гірким досвідом", - сказав спікер.

За його словами, день повернення російської делегації до ПАРЄ став "трагічним днем для Європи і всього вільного світу".

"Кожна поступка Росії закінчувалася кров'ю. Ми пам'ятаємо, як після відмови надати План дій щодо членства в НАТО в 2008 році Росія напала на Грузію. Після перезавантаження так званого і російської Олімпіади настала черга України. Тепер, після умиротворення Путіна в ПАРЄ, хто наступна жертва? Я вважаю, що український парламент з цього приводу має прийняти своє рішення і дати свою оцінку", - сказав Парубій.

Він також подякував членам української делегації в ПАРЄ, які "відчайдушно і професійно відстоювали інтереси України і вільної Європи на засіданнях ПАРЄ".

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.