Рішення щодо призупинення участі в ПАРЄ не потребує розгляду в Раді — Гопко
Про це журналістам після закритої частини засідання профільного комітету повідомила його голова Ганна Гопко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це рішення не потребує розгляду у сесійній залі, наприклад - про призупинення участі, до моменту винесення висновків Венеційської комісії не потребує голосування у сесійній залі. Направлення листів, зокрема до спікерів держав-членів Ради Європи, так само не потребує рішення парламенту… Тому фактично зараз уже мають працювати апарати і секретаріат комітету, Голови Верховної Ради разом із Міністерством закордонних справ, щоб запустити цю мобілізаційну кампанію на підтримку України і тих держав, які виступили проти повернення Російської Федерації до ПАРЄ», - зазначила Гопко.
Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.
У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.
Делегація Верховної Ради України у ПАРЄ в знак протесту призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.