Рішення щодо призупинення участі в ПАРЄ не потребує розгляду в Раді — Гопко

Рішення Комітету Верховної Ради у закордонних справах, згідно з яким постійна делегація парламенту у ПАРЄ має призупинити участь у роботі асамблеї, не потребує розгляду у сесійній залі ВР до надання висновку Венеційської комісії.

Про це журналістам після закритої частини засідання профільного комітету повідомила його голова Ганна Гопко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це рішення не потребує розгляду у сесійній залі, наприклад - про призупинення участі, до моменту винесення висновків Венеційської комісії не потребує голосування у сесійній залі. Направлення листів, зокрема до спікерів держав-членів Ради Європи, так само не потребує рішення парламенту… Тому фактично зараз уже мають працювати апарати і секретаріат комітету, Голови Верховної Ради разом із Міністерством закордонних справ, щоб запустити цю мобілізаційну кампанію на підтримку України і тих держав, які виступили проти повернення Російської Федерації до ПАРЄ», - зазначила Гопко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у ПАРЄ в знак протесту призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.