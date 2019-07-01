Ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму - Порошенко

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи зняти санкції з російської делегації без виконання країною-агресором резолюцій ПАРЄ – це вкрай небезпечний прецедент, що може запустити ланцюгову реакцію скасування санкцій проти РФ.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

«Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського Союзу, зняти санкції «Великої сімки», «Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у «Мінських угодах». Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території. Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ, – є великий ризик, що Україна залишиться сам на сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути «ефект доміно», і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися», – застеріг Порошенко.

Він також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму.

«Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна. Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити», – переконаний лідер «Європейської солідарності» .

Він відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова: «Вони билися як «9 рота», але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави».

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Порошенко також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у ПАРЄ.

«Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь, пів року тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не підняв навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті. Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньополітичних сил цих держав для того, щоб не допустити прийняття такого ризикованого для України рішення», – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.

Фото: eurosolidarity.org