Комітет ВР рекомендує призупинити участь України в ПАРЄ до рішення Венеційської комісії

"Рішення комітету ВР із закордонних справ щодо ситуації в ПАРЄ: 1. Призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії та рекомендувати відновити роботу лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме - безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму", - написав він.

Крім цього, за інформацією депутата, Комітет рекомендує Голові Верховної Ради Андрію Парубію відкликати запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні, відмовитися від участі в конференції голів парламентів у рамках ПАРЄ у вересні і провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію.

Комітет також рекомендує МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи та направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.