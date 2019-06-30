Країни, які проти повернення Росії до ПАРЄ, готують спільну резолюцію

Політик зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської унії. Він сказав, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.

«Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше», - зазначив маршал.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегації семи країн-членів ПАРЄ: України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини — заявили про початок консультацій із національними парламентами та урядами щодо спільних дій у відповідь на безумовне підтвердження повноважень та повернення усіх прав в Асамблеї російській делегації.

Польська делегація не візьме участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури на початку наступного тижня. Це ще одна реакція на повернення Росії у ряди цієї організації.