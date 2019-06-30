Переговори про повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку року - Кулеба

Переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку цього року, і для цього Кремль мав виконати три умови: повернути Україні полонених моряків, надати доступ комісару Ради Європи з прав людини до Криму і сплатити внески.

Це підтвердив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Час. Підсумки тижня" на “5 каналі”.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН, зазначив Кулеба.

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію (про повернення Росії в ПАРЄ - ред.), а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, на брифінгу в Києві 27 червня Президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення ПАРЄ для нього не стало несподіванкою, бо коли він розмовляв із канцеркою ФРН Ангелою Меркель, то, за його словами, рішення щодо повернення РФ до ПАРЄ "вже було прийнято".

Між тим українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи просила Адміністрацію Президента України про зустріч перед сесією ПАРЄ, на якій мали розглядати питання повернення делегації Росії до представницького органу. Це прохання залишилося без відповіді, заявила учасниця української делегації, перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко. "Наша делегація залишилася сам на сам у цій залі", – наголосила вона.