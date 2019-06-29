Мінфін Росії - про платежі в ПАРЄ: "Ми нікому нічого не винні"

Про те, щоб погасити заборгованість Росії за внески до Ради Європи, є тільки політичне рішення, не підтверджене документами, заявляють у мінфіні РФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на заступника міністра фінансів РФ Сергія Сторчака.

"Ми нікому нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписано документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає", - цитує агентство Сторчака.

Він наголосив, що про погашення заборгованості до 30 червня "не йдеться". За його словами, "необхідно погодити графік, порядок і маршрут платежу, ці речі вимагають певного рішення".

"Швидше за все, мої колеги, можливо мій департамент, будуть відпрацьовувати спеціальний документ, пройде вивіряння до копійки, скільки ми зобов'язані заплатити за період неплатежів", - сказав Сторчак.

Він підкреслив, що, "тільки-но буде встановлена сума, буде встановлено і графік платежів - можливо, це буде одноразовий платіж".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в організації вперше після 2015 року. Резолюція вносить поправки до регламенту ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження її членів оскаржуються або будуть переглядатися. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в Асамблеї та в її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.