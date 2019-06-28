Рішення ПАРЄ щодо Росії ставить під сумнів майбутнє Ради Європи – УККА

Український Конгресовий комітет Америки (УККА), найбільше представництво української громади в США, засудив рішення ПАРЄ повернути Росію до Асамблеї та заявив, що такі кроки ставлять під сумнів майбутнє існування Ради Європи.

Про це йдеться в офіційній заяві УККА, текст якої є у розпорядженні Укрінформу.

"У результаті безпрецедентного тиску й фінансового шантажу Російської Федерації Парламентська асамблея Ради Європи беззастережно поступилася своєю правомірністю, відновивши прав голосу Російської Федерації, ігноруючи власні висновки про те, що Росія неодноразово порушувала Статут Ради Європи і зобов'язання Росії перед Радою", - підкреслюється в заяві.

У цьому зв'язку нагадується, що після російського вторгнення РФ в Україну в 2014 році ПАРЄ позбавила РФ право голосу та прийняла резолюції, які засуджують дії Росії:

- за порушення прав меншин у Криму, зокрема кримських татар і українців;

- за обмеження доступу до Криму міжнародним організаціям, включаючи органи з прав людини Ради Європи;

- за припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR, загрози кримськотатарським організаціям, заборону діяльності кримськотатарського Меджлісу заборону повернутися до Криму членам парламенту України Мустафі Джемілеву й Рефату Чубарову.

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З 2015 року ПАРЄ прийняла численні резолюції, які вимагали від РФ вивести всі російські війська, звільнити всіх заручників, військовополонених і незаконно утриманих осіб, а також негайно скасувати незаконну анексію Криму.

Крім того, нагадується про відмову Росії виконувати рішення Трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден; про оголошення офіційних звинувачень щодо ураження російською системою ППР цивільного рейсу MH-17; про застосування хімічної зброї в Солсбері; а також про активне прагнення Кремля дестабілізувати демократію по всій Європі.

"УККА засуджує рішення Ради Європи відновити повноваження Росії в ПАРЄ та виступає разом з народами України, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі й Словаччини щодо їхнього рішучого демаршу в ПАРЄ. Позиція незгоди цих делегацій, продемонстрована європейському континенту ставить під сумнів майбутнє Ради Європи, яка, на їхню думку, "втрачає довіру людей, яких вона захищає", - наголосили в Комітеті.

Сьогодні громадяни Криму та райони на сході України "живуть під постійною загрозою терору" з боку російських окупантів, а понад 100 українців досі перебувають у російських в'язницях. В УККА підкреслили, що завдяки міжнародному тиску, санкціям США і ЄС на Росію продовжуватиметься тиск для примушення її припинити порушення міжнародного права і вивести всі свої сили з міжнародно визнаної території України.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї вперше після 2015 року. Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в Асамблеї та її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.