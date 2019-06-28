Спостерігачі ПАРЄ приїдуть в Україну перед виборами

Наступного тижня делегація Парламентської асамблеї Ради Європи відвідає Україну з метою оцінки ходу кампанії перед парламентськими виборами 21 липня.

Візит відбудеться 2-3 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи здійснить передвиборчий візит 2-3 липня 2019 року до України, щоб оцінити хід виборчої кампанії та політичний клімат перед проведенням позачергових парламентських виборів 21 липня», - повідомили у ПАРЄ.

У Києві делегація зустрінеться із Президентом України, міністром внутрішніх справ, українською делегацією в ПАРЄ, а також із головою ЦВК.

Окрім цього, заплановані зустрічі з лідерами та представниками політичних партій, які беруть участь у виборах, представниками НГО, ЗМІ, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу.

До складу делегації ПАРЄ увійшли парламентарії від Нідерландів, Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація у ПАРЄ залишила літню сесію Асамблеї у відповідь на безумовне повернення російської делегації.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявили, що Україні доцільно відкликати запрошення Асамблеї надіслати до Україну місію із спостереженнями за проведенням позачергових парламентських виборів 21 липня, адже до делегації можуть увійти представники країни-агресора.