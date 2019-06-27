МЗС: Київ готовий співпрацювати з новим главою ПАРЄ

Міністерство закордонних справ України готове співпрацювати з новим генеральним секретарем Ради Європи і назвало умови для такої спільної роботи.

Про це повідомляється на сайті відомства у четвер, 27 червня.

"Очікуємо конкретні кроки генерального секретаря для забезпечення виконання Росією вимог, що містяться в рішеннях Ради Європи про припинення російської агресії проти України, в тому числі про звільнення незаконно захоплених українських моряків, українських політичних в'язнів, що незаконно утримуються в окупованому Криму і на території РФ, припинення системних переслідувань кримських татар і зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на тимчасово окупованому півострові", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Українські дипломати відзначили, що "уважно стежитимуть за діями нового генерального секретаря, аналізувати, наскільки вони, на відміну від дій попереднього керівника Секретаріату РЄ, зможуть створити передумови для відновлення довіри до організації, а потім - повернення їй провідної ролі в просуванні стандартів демократії, верховенства права і прав людини на континенті".

"Закликаємо до конструктивної співпраці та взаємодії генсекретаря з Комітетом міністрів Ради Європи та його керівництвом, яке здійснює політичне керівництво організацією. В такому розумінні МЗС України готове співпрацювати з новим генеральним секретарем у створенні умов для того, щоб Рада Європи змогла отримати шанс на шлях до відновлення авторитету. МЗС буде тісно співпрацювати з подальшим головуванням Грузії в Комітеті міністрів РЄ для досягнення цих цілей", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо: комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Новообраний генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич з Хорватії заступить на посаду восени цього року.