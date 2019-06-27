Вашингтон висловлює солідарність з Україною у зв'язку з поверненням Росії до ПАРЄ

Офіційний Вашингтон поділяє стурбованість України щодо рішення ПАРЄ повернути Росію до організації попри невиконання нею умов припинити анексію Криму та збройну агресію проти України.

Таку позицію висловили в Державному департаменті США у відповідь на інформаційний запит власного кореспондента Укрінформу з проханням прокоментувати ситуацію.

"Ми поділяємо занепокоєння, висловлене Україною та іншими членами Ради Європи, що Росія продовжує ігнорувати резолюції ПАРЄ, й закликаємо її припинити тривалу агресію проти України", - зауважили в офісі речника Державного департаменту США.

При цьому підкреслюється, що Сполучені Штати "закликають Росію поважати принципи Статуту ООН та Гельсінського Заключного акту, припинити окупацію Криму та повною мірою виконувати всі зобов'язання щодо прав людини".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї. Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє бути присутніми делегатам від РФ на літній сесії.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.