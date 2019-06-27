Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було прийняте давно — Зеленський

Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було прийняте давно — Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський наголошує, що під час візиту до Європи ставив питання щодо повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

Про це він заявив на брифінгу у четвер, повідомляє корепондент Укрінформу.

“Окрім зустрічей з (канцлером ФРН) фрау Меркель, президентом (Франції) Макроном, у мене (під час закордонного візиту — ред.) було по 7 зустрічей щодня. На кожній зустрічі я порушував це питання - питання повернення Росії до ПАРЄ. Я ставив це питання, і повірте мені, кожен з цих людей (з якими відбувалися зустрічі — ред.) говорив мені: “Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ - це майданчик для перемовин”. Тобто, це рішення було вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання, вони знали відповідь на всі 100 відсотків. Я, до речі, говорив про це за кордоном, на жаль, мене не почули. Тобто, рішення було давно прийнято”, - сказав Зеленський.

Він додав, що робив усе, що може, але "все це постфактум".

Водночас, за словами Президента, у відповідь на запитання з боку українських парламентаріїв стосовно того, які кроки він зробив до свого закордонного візиту у вирішенні питання повернення РФ до ПАРЄ, може запитати їх про те саме.

"Якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу, що я зробив до цього, я можу до них звернутися: що вони до цього зробили, щоб цього не сталося?" - заявив Зеленський.

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Як повідомлялося, в ніч проти 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися. Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї та її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.

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