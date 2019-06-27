Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було прийняте давно — Зеленський

Про це він заявив на брифінгу у четвер, повідомляє корепондент Укрінформу.

“Окрім зустрічей з (канцлером ФРН) фрау Меркель, президентом (Франції) Макроном, у мене (під час закордонного візиту — ред.) було по 7 зустрічей щодня. На кожній зустрічі я порушував це питання - питання повернення Росії до ПАРЄ. Я ставив це питання, і повірте мені, кожен з цих людей (з якими відбувалися зустрічі — ред.) говорив мені: “Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ - це майданчик для перемовин”. Тобто, це рішення було вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання, вони знали відповідь на всі 100 відсотків. Я, до речі, говорив про це за кордоном, на жаль, мене не почули. Тобто, рішення було давно прийнято”, - сказав Зеленський.

Він додав, що робив усе, що може, але "все це постфактум".

Водночас, за словами Президента, у відповідь на запитання з боку українських парламентаріїв стосовно того, які кроки він зробив до свого закордонного візиту у вирішенні питання повернення РФ до ПАРЄ, може запитати їх про те саме.

"Якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу, що я зробив до цього, я можу до них звернутися: що вони до цього зробили, щоб цього не сталося?" - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, в ніч проти 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися. Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї та її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.