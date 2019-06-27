Зеленський обурився, що МЗС відповіло на ноту РФ щодо моряків без погодження з ним

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.

Про це Зеленський заявив на брифінгу в четвер, 27 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, як Президент України, дізнаюсь про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше з "Української правди". Я зараз кажу про ноту, яку ми отримали від Російської Федерації стосовно повернення наших моряків та про ноту у відповідь, яку надіслав МЗС... Я, Президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, що в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати такі питання з Президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, будь-якого, подобається він комусь чи ні. Мені кажуть спеціалісти, помічники та дипломати, що такі дії можуть поставити під загрозу повернення наших моряків", - сказав Зеленський.

Він додав, що не розуміє, чому міністр закордонних справ, не порадившись із ним, робить заяви від імені України, "коли це є компетенцією Президента", і нагадав, що за Конституцією України несе особисту відповідальність за зовнішню політику України. У цьому контексті Зеленський запропонував МЗС публічно пояснити свою позицію журналістам, а він через ЗМІ дізнається відповідь.

"Я розумію, що таке міжнародне право і як діє МЗС, я розумію, що таке рішення Міжнародного Трибуналу. Але ви знаєте, що вчора був останній день, коли нам повинні були повернути наших моряків. У нас усе є - право є, вирок є, моряків немає. І тому я готовий і хочу чіплятися за все, щоб повернути хлопців додому. І найголовніше - я пропоную зараз МЗС, пану міністру направити ноту батькам моряків. Я думаю, їм буде дуже цікаво це почути і прочитати згідно права і згідно всіх законів і віртуозних речей дипломатії", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 25 червня отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

25 червня закінчився термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.