Рада має закликати ПАРЄ засудити повернення делегації Росії - "Народний фронт"

“Хочу наголосити на вимозі лідера “Народного фронту” Арсенія Яценюка: Верховна Рада має розглянути це питання, звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію, захистити нашу свободу та територіальну цілісність”, - заявив Тетерук.

Він також назвав повернення РФ до ПАРЄ ”великою поразкою Заходу”.

“Україна сподівалася на підставлене дружнє плече, а отримала підніжку. Жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо промовчимо зараз, то згодом санкції з Росії зніме Європейський Союз, а потім окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання Мінських домовленостей”, - наголосив Тетерук.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.