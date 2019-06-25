Резолюція щодо зміни правил ПАРЄ є прикрим прецедентом, який матиме наслідки - Джапарова

Резолюція щодо зміни правил ПАРЄ є прикрим прецедентом, який матиме наслідки.

Таку думку висловила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook.

“Зняття санкцій з РФ та її можливість повернення в ПАРЄ (чекаємо на делегатів в офіційному складі, обраних в окупованому Криму) є нівелюванням засадничих принципів, які тепер можуть ігноруватись будь-ким. 118 країн за це проголосували. Це прикрий прецедент, що точно матиме розвиток та гірші наслідки”, - наголосила Джапарова.

За її словами, процес повернення Росії в ПАРЄ розпочинався як “Обмеження санкційних механізмів та покращення процедури та регламенту". “Продовжили ще більш шляхетним "бажанням" уберегти звичайних росіян від порушень їхніх прав. Тільки от чомусь не згадали про те, що на рішення Міжнародного суду ООН з поновленням діяльності Меджлісу та доступу до вивчення української мови, Росія, власне, не зважає. Так само як на жодну з рекомендацій тієї самої РЄ. На жодну резолюцію ООН. На рішення ЄСПЛ щодо Едема Бекірова та багато чого іншого”, - підкреслила перший заступник міністра.

Водночас вона подякувала українській делегації, яка всі ці роки обстоювала свою позицію: "Це був шлях достоїнства, на який не кожна європейська країна здатна".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

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Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними з січня 2015 року.