Ми більші європейці, ніж ті, хто забув убитих Росією співвітчизників - Геращенко

Представники Нідерландів у ПАРЄ проголосували за повернення Росії, яка причетна до вбивства їхніх співвітчизників, що були пасажирами рейсу МН17.

Про це перший заступник голови ВР Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

“А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися з родинами жертв, не були на похоронах останків”, - написала Геращенко.

Вона наголосила, що українська делегація у повному складі проголосувала проти цієї доповіді: “Ми не зрадили пам‘яті тисяч загиблих і поранених. Ми - більші європейці, насправді, ніж ті, хто забув своїх вбитих Росією співвітчизників. Продали пам‘ять - заради внеску Росії в РЄ”.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ПАРЄ ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюцію підтримали 118 членів ПАРЄ, 62 були проти та 10 утрималися,