Обмін ув'язненими: Путін хоче "комплексного" підходу

Питання про звільнення затриманих у Росії громадян України треба підходити комплексно, тобто враховувати перспективи звільнення росіян, які перебувають в ув'язненні на території України.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив під час "Прямої лінії", що транслюється російськими ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Подібні питання мають вирішуватися в комплексі. Перш ніж вирішувати ці питання, ми маємо подумати про те, як буде вирішена доля тих людей, які для нас небайдужі, у тому числі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні», - сказав Путін.

Він також уточнив, що в Росії нещодавно був Віктор Медведчук і порушував «питання про звільнення українських моряків, ряду засуджених в РФ осіб».

Нагадаємо, Україна починає підготовку до зустрічі в "нормандському форматі". Найближчим часом має відбутися зустріч радників країн-учасників для підготовки.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський 17 червня під час робочого візиту до Франції заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу і звільнити 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року.