Звільнення політв’язнів: Зеленський сподівається на допомогу Німеччини

Звільнення політв’язнів: Зеленський сподівається на допомогу Німеччини

Укрінформ
Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні у вівторок, 18 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили з федеральним канцлером болюче питання наших військових моряків та інших українських громадян, які незаконно утримуються у в'язницях. Авторитет та міжнародний вплив Німеччини дає надію на вирішення цього питання якомога швидше", - сказав Зеленський.

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Він поінформував, що під час перемовин сторони обмінялися думками про співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

"Я попросив пані Меркель про підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України", - зазначив президент.

Як повідомляв Укрінформ, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле в рамках офіційного візиту до Німеччини заявив, що обмін заручників 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації конфлікту на Донбасі.

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