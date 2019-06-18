Меркель запевнила Зеленського у збереженні санкцій проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Ангела Меркель запевнила його у незмінності позиції ФРН з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України у питаннях Донбасу та Криму.

Про це він сказав під час спільної з канцлером пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Федеральний канцлер запевнила мене: позиція Німеччини є незмінною. Я дуже вдячний Вам (Меркель - ред.). Це підтримка територіальної цілісності, суверенітету України та збереження санкцій стосовно дій Російської Федерації. Це стосується як Донбасу, так і окупованого Криму”, - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, президент України Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).