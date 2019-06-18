Зеленський озвучив два можливі формати обміну заручників

"Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації", - йдеться у повідомленні.

Президент також повідомив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

"І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає", – наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував і про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – наголосив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, колишній представник України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання на Донбасі Євген Марчук 22 травня зазначив, що російська сторона заявила про встановлення місцеперебування лише 27 осіб зі списку 107 осіб, поданого Україною в рамках ініціативи обміну заручниками "всіх на всіх".