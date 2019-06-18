Зеленський закликає Європу допомогти з відбудовою Донбасу

Україна розпочинає відбудову Донбасу і розраховує на допомогу Європи в цьому.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойблє, повідомляє АП у Twitter.

«Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає», – зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, Президент України Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Німеччині.