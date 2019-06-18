Зеленський зустрічається у Берліні з главою Бундестагу Шойблє

Зустріч із Шойбле є першим пунктом програми офіційного візиту глави Української держави до ФРН. Сторони обговорюють двосторонні відносини, складовою яких є міжпарламентська співпраця, а також міжнародні питання.

Читайте також: Зеленський говоритиме з Меркель про Донбас та економіку

Після цього Зеленського прийме канцлер ФРН Ангела Меркель.

Як повідомлялося, 18 червня Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де зустрінеться з німецькими політиками та представниками бізнесу.