Зеленський зустрічається у Берліні з главою Бундестагу Шойблє
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Укрінформ
У Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойблє.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зустріч із Шойбле є першим пунктом програми офіційного візиту глави Української держави до ФРН. Сторони обговорюють двосторонні відносини, складовою яких є міжпарламентська співпраця, а також міжнародні питання.
Після цього Зеленського прийме канцлер ФРН Ангела Меркель.
Як повідомлялося, 18 червня Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де зустрінеться з німецькими політиками та представниками бізнесу.