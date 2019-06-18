Зеленський говоритиме з Меркель про Донбас та економіку

Зеленський говоритиме з Меркель про Донбас та економіку

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський обговорить із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель припинення війни на Донбасі та нові економічні перспективи між країнами.

Про це написала речниця глави Української держави Юлія Мендель у Twitter.

“Німеччина є найбільшим торговельним партнером України в Європі та четвертим найбільшим іноземним інвестором в українську економіку. Сьогодні Президент Зеленський говоритиме з Канцлером Ангелою Меркель не лише про припинення війни на сході України, але й про нові економічні перспективи України та Німеччини”, - зазначила Мендель.

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.Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).

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