Зеленський говоритиме з Меркель про Донбас та економіку
Про це написала речниця глави Української держави Юлія Мендель у Twitter.
“Німеччина є найбільшим торговельним партнером України в Європі та четвертим найбільшим іноземним інвестором в українську економіку. Сьогодні Президент Зеленський говоритиме з Канцлером Ангелою Меркель не лише про припинення війни на сході України, але й про нові економічні перспективи України та Німеччини”, - зазначила Мендель.
#Germany is #Ukraine's largest trade partner in Europe and 4th largest foreign investor in Ukrainian economy. Today, President @ZelenskyyUa will talk to Chancellor Angela Merkel not only about ending war in eastern Ukraine but also about new economic prospects 🇺🇦🇩🇪— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 18 червня 2019 р.
.Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).