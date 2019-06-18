Зеленський говоритиме з Меркель про Донбас та економіку

Президент Володимир Зеленський обговорить із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель припинення війни на Донбасі та нові економічні перспективи між країнами.

Про це написала речниця глави Української держави Юлія Мендель у Twitter.

“Німеччина є найбільшим торговельним партнером України в Європі та четвертим найбільшим іноземним інвестором в українську економіку. Сьогодні Президент Зеленський говоритиме з Канцлером Ангелою Меркель не лише про припинення війни на сході України, але й про нові економічні перспективи України та Німеччини”, - зазначила Мендель.

#Germany is #Ukraine's largest trade partner in Europe and 4th largest foreign investor in Ukrainian economy. Today, President @ZelenskyyUa will talk to Chancellor Angela Merkel not only about ending war in eastern Ukraine but also about new economic prospects 🇺🇦🇩🇪 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 18 червня 2019 р.

.Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).