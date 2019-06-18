Зеленський обговорив із головою Сенату Франції можливу зустріч у "нормандському форматі"
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Франції 17 червня провів зустріч із головою Сенату Республіки Жераром Ларше.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
"Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Зеленський і Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.
Президент України та голова Сенату Франції торкнулися питання інвестицій, гуманітарного відновлення Донбасу й можливість створення «комісії діалогу» за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.