Зеленський запросив великий французький бізнес до України

Президент України обговорив із флагманами французького бізнесу конкретні проекти, які можна буде реалізувати в нашій країні.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво глави держави.

“Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти”, - зазначається в повідомленні.

Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу. А від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція та створення робочих місць в Україні, зазначив глава держави.

“Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку”, – запевнив Володимир Зеленський.